01 февраля, 08:39

Политика

Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп предупредил Канаду о последствиях в случае, если страна заключит торговую сделку с Китаем. Его слова передает РИА Новости.

Президент США предупредил, что в таком случае его страна сделает "что-то значительное".

"Если они (Канада и Китай. – Прим. ред.) заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", – добавил Трамп.

В частности, американский лидер предположил, что Пекин может положить конец хоккею после заключения сделки с Оттавой.

Премьер Канады Марк Карни был в Китае с рабочим визитом в период с 14 по 17 января. Поезда главы правительства в эту страну состоялась впервые за 8 лет. Карни и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укреплять торгово-экономическое партнерство и заключили соглашения по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Ранее Трамп показал изображения, на которых флагом США помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. По данным СМИ, армия Канады готовится к ведению партизанской войны в случае вторжения США. В частности, канадские военные предполагают, что армия США может начать наступление с юга, в течение недели захватит стратегические позиции на суше и на море.

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

