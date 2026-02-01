Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп предупредил Канаду о последствиях в случае, если страна заключит торговую сделку с Китаем. Его слова передает РИА Новости.

Президент США предупредил, что в таком случае его страна сделает "что-то значительное".

"Если они (Канада и Китай. – Прим. ред.) заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой", – добавил Трамп.

В частности, американский лидер предположил, что Пекин может положить конец хоккею после заключения сделки с Оттавой.

Премьер Канады Марк Карни был в Китае с рабочим визитом в период с 14 по 17 января. Поезда главы правительства в эту страну состоялась впервые за 8 лет. Карни и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укреплять торгово-экономическое партнерство и заключили соглашения по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Ранее Трамп показал изображения, на которых флагом США помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. По данным СМИ, армия Канады готовится к ведению партизанской войны в случае вторжения США. В частности, канадские военные предполагают, что армия США может начать наступление с юга, в течение недели захватит стратегические позиции на суше и на море.

