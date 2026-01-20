Форма поиска по сайту

Новости

20 января, 09:31

Политика

Трамп опубликовал изображения Канады, Гренландии и Венесуэлы с флагом США

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп показал изображения, на которых американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы. Иллюстрации опубликованы в соцсети Truth Social.

На первой картинке глава Штатов в своем кабинете в Белом доме показывает европейским лидерам карту, на которой в цвета США закрашены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.

На втором изображении Трамп ставит американский флаг в Гренландии, его сопровождаются госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. Рядом на табличке написано, что Гренландия стала территорией США в 2026 году.

Ранее Белый дом выложил в Сети ироничное изображение, с помощью которого предложил Гренландии сделать выбор между Соединенными Штатами и российско-китайским союзом.

Иллюстрация разделена на две части. Слева размещен Белый дом на фоне ясного голубого неба, а справа – Кремль и Великая китайская стена под хмурым небом с яркой молнией. Внизу картинки расположена снежная равнина, по которой бегут две собачьи упряжки с гренландским флагом. Одна дорога ведет к Штатам, а другая – к РФ и КНР.

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

