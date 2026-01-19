Песков заявил, что Трамп войдет в мировую историю, присоединив Гренландию к США

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп войдет в историю, если решит вопрос присоединения Гренландии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова ряда экспертов.

"Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю", – напомнил Песков журналистам.

В это же время Кремль пристально наблюдает за происходящим и анализирует информацию, касающуюся ситуации с островом. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о заявлениях Трампа по поводу "российской угрозы" Гренландии.

Ранее лидер Штатов подчеркивал, что остров должен принадлежать США. На фоне обострения ситуации американский президент ввел пошлины в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

Лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов НАТО, начали опасаться, что, если Трамп получит контроль над Гренландией, амбиции американского президента могут распространиться и на другие европейские территории.

