19 января, 13:03Политика
Песков заявил, что Трамп войдет в мировую историю, присоединив Гренландию к США
Фото: whitehouse.gov
Американский лидер Дональд Трамп войдет в историю, если решит вопрос присоединения Гренландии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова ряда экспертов.
"Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю", – напомнил Песков журналистам.
В это же время Кремль пристально наблюдает за происходящим и анализирует информацию, касающуюся ситуации с островом. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о заявлениях Трампа по поводу "российской угрозы" Гренландии.
Ранее лидер Штатов подчеркивал, что остров должен принадлежать США. На фоне обострения ситуации американский президент ввел пошлины в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.
Лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов НАТО, начали опасаться, что, если Трамп получит контроль над Гренландией, амбиции американского президента могут распространиться и на другие европейские территории.