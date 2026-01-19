Форма поиска по сайту

19 января, 11:37

Политика

Дмитриев заявил, что ЕС быстро капитулировал перед США на фоне ситуации с Гренландией

Фото: kremlin.ru

Евросоюз (ЕС) быстро капитулировал перед США на фоне ситуации с Гренландией. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

К своей публикации он прикрепил новость о том, что ЕС якобы пока не планирует применять санкции против Штатов.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что крупнейший остров на Земле должен принадлежать США. По его мнению, КНР или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты.

Между тем на остров прибыли первые военные из европейских стран. Спустя время американский лидер ввел пошлины в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

После этого 15 военнослужащих немецкого бундесвера, которые прибыли в Гренландию, внезапно покинули остров без объяснения причин.

