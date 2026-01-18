Форма поиска по сайту

18 января, 19:38

Политика
Bild: военнослужащие бундесвера покинули Гренландию без объяснения причин

Военнослужащие бундесвера покинули Гренландию без объяснения причин – СМИ

Фото: 123RF.com/gcalin

Пятнадцать военнослужащих бундесвера, которые прибыли в Гренландию несколько дней назад в знак солидарности европейских стран с Данией, внезапно покинули остров без объяснения причин, сообщила газета Bild.

Журналисты издания, находящиеся в Гренландии, зафиксировали вылет пятнадцати немецких военных во главе с адмиралом флотилии Стефаном Паули из Нуука.

В материале указывается, что приказ об отлете поступил военным ранним утром 18 января, что вынудило спешно отменить все запланированные встречи. Как отмечают авторы статьи, немецкие военные провели в Гренландии менее двух дней – "44 часа от приземления до вылета".

Ранее сообщалось, что первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию 15 января. По данным СМИ, военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука. На его борту находились не только военные Дании, но и представители Вооруженных сил Франции.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявлял, что если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. После этого в американский конгресс внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США".

Новости мира: в Гренландии организовали массовые протесты против продажи острова США

