13 марта, 15:49

CNN: шеф-повар мишленовского ресторана Noma покинул пост после обвинений в насилии

Шеф-повара мишленовского ресторана обвинили в насилии над сотрудниками

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Известный датский кулинар Рене Редзепи, сооснователь одного из самых престижных ресторанов мира Noma, покинул пост шеф-повара заведения после обвинений в физическом и психологическом давлении на сотрудников. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

Расследование The New York Times, опубликованное ранее, описывает события с 2009 по 2017 год. Согласно словам бывших подчиненных, шеф-повар бил людей по лицу, угрожал им кухонными инструментами и швырял работников об стены.

После публикации Редзепи разместил в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пост, в котором признал ответственность за свое поведение. Он также сообщил об уходе из совета директоров MAD – организации, созданной им в 2011 году для поддержки молодых поваров.

"Я пытался стать лучшим руководителем, и Noma за эти годы добилась значительного прогресса в изменении корпоративной культуры. Но эти изменения не исправят прошлого. Извинений недостаточно, я полностью беру ответственность за свои действия", – подчеркнул Редзепи.

Ранее сам шеф отмечал, что большую часть карьеры вел себя дерзко, а в интервью 2022 года утверждал, что никогда никого не бил, хотя сталкивался с трудностями в общении с коллективом.

Представители Noma пообещали тщательно рассмотреть все жалобы и пересмотреть внутренние процедуры. Ресторан, открытый в 2003 году в Копенгагене, пять раз признавался лучшим в мире и получил три звезды Мишлен, прославившись новой скандинавской кухней с использованием местных и диких продуктов.

Ранее сообщалось о поваре, который избил трубой ссорившегося с девушкой мужчину в центре Москвы. Он решил вмешаться, после чего женщина зашла в заведение, а ее спутник остался на улице.

Спустя время последний попытался зайти в ресторан, однако перед этим нанес удар ногой по окну. В ответ повар взял прибор для закрывания жалюзи и, догнав злоумышленника, ударил его по голове.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

