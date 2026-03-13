CNN: шеф-повар мишленовского ресторана Noma покинул пост после обвинений в насилии

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Известный датский кулинар Рене Редзепи, сооснователь одного из самых престижных ресторанов мира Noma, покинул пост шеф-повара заведения после обвинений в физическом и психологическом давлении на сотрудников. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

Расследование The New York Times, опубликованное ранее, описывает события с 2009 по 2017 год. Согласно словам бывших подчиненных, шеф-повар бил людей по лицу, угрожал им кухонными инструментами и швырял работников об стены.

После публикации Редзепи разместил в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) пост, в котором признал ответственность за свое поведение. Он также сообщил об уходе из совета директоров MAD – организации, созданной им в 2011 году для поддержки молодых поваров.

"Я пытался стать лучшим руководителем, и Noma за эти годы добилась значительного прогресса в изменении корпоративной культуры. Но эти изменения не исправят прошлого. Извинений недостаточно, я полностью беру ответственность за свои действия", – подчеркнул Редзепи.

Ранее сам шеф отмечал, что большую часть карьеры вел себя дерзко, а в интервью 2022 года утверждал, что никогда никого не бил, хотя сталкивался с трудностями в общении с коллективом.

Представители Noma пообещали тщательно рассмотреть все жалобы и пересмотреть внутренние процедуры. Ресторан, открытый в 2003 году в Копенгагене, пять раз признавался лучшим в мире и получил три звезды Мишлен, прославившись новой скандинавской кухней с использованием местных и диких продуктов.

