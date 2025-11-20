Форма поиска по сайту

20 ноября, 12:43

Происшествия

Полиция Москвы начала проверку по факту избиения школьницы сверстниками

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители начали проверку после избиения подростками 13-летней девочки на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась мать пострадавшей, заявив, что группа детей избила ее дочь из-за личной неприязни. После случившегося девочка обратилась в больницу с травмами. В настоящее время правоохранители установили, а также допросили всех участников и свидетелей потасовки.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье о неисполнении ими обязанностей по воспитаю детей. Также правоохранители решают вопрос о постановке злоумышленников на учет в отделение по делам несовершеннолетних и о помещении их в центр временного содержания для правонарушителей, которым не исполнилось 18 лет.

В свою очередь, следователи организовали проверку о хулиганстве после случившегося. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК России по Москве Дмитрия Беляева доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах. Выполнение данного поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник заплатил одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его "не обижали". В связи с этим мама мальчика обратилась в полицию. По факту случившегося организована проверка.

происшествиягород

