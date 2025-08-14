"Известия": депутаты предложили ввести штрафы за буллинг в школах и интернете

Фото: 123RF/standrets

В России предложили ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг. Граждан предлагается штрафовать на 10–50 тысяч рублей, должностных лиц – на 100–200 тысяч, юрлиц – на 100–500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР, сообщает газета "Известия".

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, травля и унижение человека стали серьезной проблемой в России, от которой страдают и взрослые, и дети. При этом возможности мессенджеров и соцсетей кратно усиливают воздействие на жертву, подчеркнул депутат.

В ЛДПР считают, что профилактических мер в этой сфере недостаточно, в связи с чем нарушителей нужно существенно наказывать штрафами. В Госдуме также разрабатывается законопроект, направленный на профилактику травли среди несовершеннолетних.

О необходимости принятия в РФ закона для борьбы с буллингом в школах уже сообщал первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Михаил Берулава. Однако, добавил он, подход к законопроекту должен быть взвешенным.

Депутат отметил, что проблема буллинга в школах требует системного подхода и законодательного реагирования. Вместе с тем комитет по просвещению еще не приступал к обсуждению законопроекта по борьбе с ним. По словам Берулавы, реальность школьной среды диктует обществу необходимость разработки таких регламентов, которые могли бы защитить детей и педагогов от травли.