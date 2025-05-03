Минпросвещения РФ подготовит пилотный проект по введению оценок за поведение в школах

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Минпросвещения России готовит пилотный проект по введению оценок за поведение в школах в шести регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Апробацию системы оценивания учащихся планируется начать с 1 сентября в школах Новгородской, Ярославской и Тульской областей, а также Луганской Народной Республики, Чечне и Мордовии. Итоги пилотного проекта, в том числе промежуточные результаты, обсудят с профессиональным сообществом и родителями.

По словам главы министерства Сергея Кравцова, это правильная инициатива, требующая обсуждения совместно с экспертами учителями и родителями. Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию детей и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы.

"Обязательно будет соблюден принцип объективности оценки поведения ребенка коллективом педагогов", – уточнили в Минпросвещения.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила дать право преподавателям выгонять из класса учеников за плохое поведение. С ее слов, если ученик 1–4-х классов не реагирует на замечания, то учитель может провести с ним индивидуальную беседу. Если же такая ситуация происходит в средней или старшей школе, то учителю нужно гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за нарушение дисциплины.