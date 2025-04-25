Сенатор Косихина: нужно разрешить учителям выгонять учеников из класса за поведение

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Сенатор Наталия Косихина в разговоре с РИА Новости предложила дать право учителям выгонять из класса учеников средних и старших классов за плохое поведение.

По словам собеседницы агентства, если ученик 1–4-х классов не реагирует на замечания, то учитель может провести с ним индивидуальную беседу о вреде такого поведения для себя и других, а также при необходимости привлечь соцпедагога или психолога.

Если же такая ситуация происходит в средней или старшей школе, то учителю нужно гарантировать право сказать ученику постоять за партой или выйти из класса за нарушение дисциплины, отметила Косихина.

Однако, уточнила она, все эти меры необходимо принимать, если у ребенка нет медицинских противопоказаний, а также "без перегибов" в соответствии с российским законодательством.

Сенатор считает, что попытки плохого поведения в школе нужно "пресекать на корню" начиная с начальных классов. В этом вопросе важно, чтобы и родители проводили разъяснительные беседы, подчеркнула она.

С 1 сентября в пяти регионах России проведут эксперимент по выставлению оценок за поведение в школе. Результаты потом будут обсуждаться с педагогами и родителями, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С его слов, с 2026 года эксперимент планируется ввести повсеместно.