25 апреля, 12:26Общество
Эксперимент по оценкам за поведение в школах проведут в пяти регионах России
Фото: depositphotos/uatp12
Эксперимент по выставлению оценок за поведение в школе проведут в пяти российских регионах с 1 сентября. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания для региональных министров образования.
По его словам, с 2026 года эксперимент планируют ввести повсеместно.
"Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять. Критерии, чтобы мы очень выверено действовали", – приводит ТАСС слова Кравцова.
Как уточнил министр, результаты эксперимента в дальнейшем будут обсуждаться с педагогическим сообществом и родителями.
Ранее Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в российских школах. Уточнялось, что президент должен получить доклад по этому вопросу до 1 июля.
В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказывал, что оценки за поведение в школе полезны, но специалистам нужно обязательно разработать критерии их выставления. По словам депутата, нормы поведения общества уже изменились.
"Вопрос спорный": для чего нужны оценки за поведение в школах