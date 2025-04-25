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25 апреля, 12:26

Общество

Эксперимент по оценкам за поведение в школах проведут в пяти регионах России

Фото: depositphotos/uatp12

Эксперимент по выставлению оценок за поведение в школе проведут в пяти российских регионах с 1 сентября. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в ходе Всероссийского совещания для региональных министров образования.

По его словам, с 2026 года эксперимент планируют ввести повсеместно.

"Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценку, кто ее будет выставлять. Критерии, чтобы мы очень выверено действовали", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Как уточнил министр, результаты эксперимента в дальнейшем будут обсуждаться с педагогическим сообществом и родителями.

Ранее Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в российских школах. Уточнялось, что президент должен получить доклад по этому вопросу до 1 июля.

В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказывал, что оценки за поведение в школе полезны, но специалистам нужно обязательно разработать критерии их выставления. По словам депутата, нормы поведения общества уже изменились.

"Вопрос спорный": для чего нужны оценки за поведение в школах

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