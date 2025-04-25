Мизулина: случаи избиения подростков требуют системных мер со стороны государства

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Случаи избиения подростков требуют системных мер со стороны государства, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе XIV Форума безопасного интернета.

"Многие молодые люди, не осознавая ответственности за свои действия, не осознавая последствия, издеваются и избивают сверстников только ради одной цели, ради популярности, хайпа в социальных сетях", – приводит слова Мизулиной РИА Новости.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что решения по противодействию подобному поведению подростков государству должно предлагать общество.

Ранее глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил переводить в спецучреждения или на домашнюю форму обучения школьников, которые систематически травят других учеников.

Парламентарий подчеркнул, что постоянное проявление агрессии со стороны одного ребенка нарушает право других детей на образовательный процесс. В связи с этим, считает депутат, важно продумать способ предотвращения таких действий с их стороны.

Кроме того, для борьбы с буллингом в российских школах могут начать проводить анонимные опросы. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.