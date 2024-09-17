Депутат ГД Скрозникова предложила ввести в школах анонимные опросы для борьбы с буллингом

Фото: 123RF/standrets

В российских школах могут начать проводить анонимные опросы для борьбы с буллингом. Соответствующее обращение член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает ТАСС.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.

Туда ведомство могло бы направлять школьных психологов, чтобы те проводили профилактику буллинга среди обучающихся. Такое решение позволит сократить риск нападений со стороны учащихся, считает депутат.

Скрозникова указала в своем обращении, что имеет ввиду нападение ученика на одну из школ Челябинска, а также инциденты, которые до этого происходили в других образовательных учреждениях страны.

Сославшись на данные министерства просвещения, депутат подчеркнула, что дефицит школьных психологов составляет 50 тысяч человек. Обеспечить все организации квалифицированными специалистами невозможно в связи с отсутствием финансирования, считает парламентарий.

В своем обращении Скрозникова попросила Голикову оценить данную инициативу и, если она окажет ей поддержку, поручить профильным органам исполнительной власти реализовать это предложение.

Ранее психолог Дарья Дроженко рассказала, как распознать в своем ребенке буллера. По ее словам, родителям необходимо обращать внимание на поведение своего ребенка. Дети-буллеры чаще всего закрыты, раздражительны, а также слишком болезненно воспринимают проигрыш.