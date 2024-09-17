Двое детей остаются в реанимации после ЧП в школе в Челябинске

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Двое детей остаются в реанимации после нападения на школу в Челябинске. Медики оценивают их состояние как стабильное, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Представители ведомства подчеркнули, что они оба находятся в сознании. Вместе с тем еще один пострадавший ребенок остается в профильном отделении. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

ЧП в челябинской школе произошло утром 16 сентября. В результате нападения 13-летнего школьника пострадали две девочки, мальчик и учитель. Напавшего задержали. По факту инцидента СК возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

По данным региональной прокуратуры, помимо молотка, задержанный имел при себе муляж пистолета. В свою очередь, сотрудники Росгвардии выяснили, что во время инцидента кнопка тревожной сигнализации сработала штатно.

Позже одна из учительниц, которая пыталась помешать нападавшему и защитить детей, рассказала, что не ожидала от ребенка подобного поступка. По ее словам, этот ученик всегда был спокойным и избегал конфликтов.

