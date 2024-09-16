Школьник напал на учеников и учителей в школе Челябинска

Фото: телеграм-канал Baza

Учащийся школы № 68 Челябинска напал на учеников и педагогов. Есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

По информации главы региона, пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь. Губернатор взял ситуацию на личный контроль. На месте произошедшего работают правоохранители, глава города и детский омбудсмен. Помимо этого, ведется следствие.

"Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях", – говорится в публикации Текслера.

Как уточнили в правоохранительных органах "Интерфаксу", предварительно, пострадали три ученика и преподаватель. Также нападавший нанес себе раны.

По данным СМИ, нападавшим оказался 13-летний ученик коррекционной школы, он смог пронести молоток, нож и пистолет в рюкзаке через охрану школы. Мальчик достал оружие около 09:00 по местному времени, во время первого урока, и напал на одноклассников.

Журналисты подчеркнули, что ранения получили две девочки и один мальчик. В свою очередь, пострадавшая девочка в настоящее время находится в тяжелом состоянии, двух других учеников врачи осмотрели на месте. Предварительно установлено, что никто не погиб, передали СМИ.

Сейчас нападавший задержан, он находится в школе с полицейскими, на место выехали психологи. Однако причина нападения неизвестна.

Ранее в Челябинской области на 1833-м километре трассы Москва – Челябинск столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека – водители транспортных средств, а также двое пассажиров "ВАЗ". Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.