Челябинский СК возбудил дело из-за эвакуации автомобиля с ребенком внутри

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Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после эвакуации на штрафстоянку автомобиля, внутри которого находился 7-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел, по данным местных СМИ, 30 июля возле медучреждения на Воровской улице. Тогда сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску обнаружили машину, которая находилась на парковке с нарушением ПДД. Кроме того, окна автомобиля были затонированы, поэтому ее решили эвакуировать на штрафстоянку. Из-за тонировки никто не заметил ребенка, который был внутри транспортного средства на заднем сиденье.

При этом следователи также начали доследственную проверку по статье о халатности, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил законопроект, который предполагает введение запрета на перемещение автомобилей со знаком "Инвалид" на штрафстоянку. В качестве альтернативы он предложил перемещать на ближайшие от места остановки территории, где машину можно найти и при этом она не будет мешать другим участникам дорожного движения и пешеходам.

Как объяснил парламентарий, часто бывают случаи, когда дорожные знаки устанавливаются с нарушениями стандартов, противоречат друг другу или вовсе отсутствуют, что может путать водителей. В итоге автомобиль увозят на спецстоянку, но для человека с инвалидностью его поиск – затруднительный процесс.

