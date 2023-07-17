В РФ хотят запретить отвозить на штрафстоянку машины со знаком "Инвалид"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подготовил законопроект, который предполагает введение запрета на перемещение автомобилей со знаком "Инвалид" на штрафстоянку. Об этом сообщает RT.

Как объяснил парламентарий, часто бывают случаи, когда дорожные знаки устанавливаются с нарушениями стандартов, противоречат друг другу или вовсе отсутствуют, что может путать водителей. В итоге автомобиль увозят на спецстоянку, но для человека с инвалидностью его поиск – затруднительный процесс. Кроме того, некоторые люди с данным статусом и вовсе не могут свободно передвигаться без машины.

"Необходимо учитывать, что некоторые лица не могут свободно передвигаться без своего транспортного средства, в связи с чем задержание их транспортного средства может повлечь за собой и физические страдания для такой категории граждан", – подчеркнул депутат.

В качестве альтернативы автомобили со знаком "Инвалид" Нилов предлагает перемещать на ближайшие от места остановки территории, где машину можно найти и при этом она не будет мешать другим участникам дорожного движения и пешеходам.

Ранее Нилов предлагал предусмотреть для ряда категорий граждан возможность бесплатного проезда по платным дорогам. Речь в том числе о многодетных родителям, ветеранах боевых действий, а также инвалидах и тех, кто их перевозит.

