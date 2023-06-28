В ГД внесли законопроект о праве инвалидов боевых действий на бесплатное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве на бесплатное обучение для инвалидов боевых действий. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

Из текста документа следует, что такое право получат все инвалиды боевых действий вне зависимости от срока их службы. При этом они смогут выбрать формат обучения: это может быть как профессиональная переподготовка, так и обучение по основным программам профессионального образования.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект о праве детей сотрудников Росгвардии, погибших в СВО, на внеочередной прием в общеобразовательные и дошкольные учреждения.

А до этого депутаты поддержали поправку, которая дает участникам СВО льготы при поступлении в вузы. Так, на бюджете смогут обучаться герои России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.

Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение