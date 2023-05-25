ВШЭ будет обучать участников СВО и членов их семей за счет средств вуза

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Высшая школа экономики (ВШЭ) начнет обучать на основных образовательных программах участников специальной военной операции (СВО) и их родственников за счет собственных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Отмечается, что решение было принято ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым.

"Согласно указу Владимира Путина, появилась спецквота для детей участников СВО – по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет", – добавили в пресс-службе.

Принятое решение коснется как военнослужащих, так и тех, кто решил участвовать в СВО добровольно. Также на обучение могут рассчитывать родственники, дети, братья и сестры участников спецоперации, сообщили в университете.

В пресс-службе сказали, что обучиться за счет средств ВШЭ могут и те студенты, которые уже учатся на коммерческой основе, условием для перевода станет освоение образовательной программы.

"Мы считаем, что имеем возможность оказывать поддержку на системной основе. Наш долг как университета – помогать защитникам Отечества теми средствами, которыми мы располагаем. Мы постоянно ведем содержательный диалог с Минобрнауки РФ по этому вопросу, многие российские вузы уже предоставляют скидки на обучение участникам специальной военной операции и их детям", – отметил Анисимов.

В случае, если студент хочет перевестись из другого вуза в ВШЭ, ему придется сдать академическую разницу между образовательными программами и подтвердить свой уровень подготовки для успешного освоения программ вуза, добавили в пресс-службе.

"ВШЭ реализует большое количество социальных программ, направленных на создание равного доступа к высококлассному образованию для всех категорий граждан нашей страны", – подчеркнул ректор.

В университете также работает Ситуационный центр, который при совместной работе с Дирекцией по сопровождению отдельных категорий студентов позволяет принимать решения относительно поддержки родственников военнослужащих, резюмировал Анисимов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением обеспечить льготный прием в вузы участников СВО. Инициатива также предлагает принимать без экзаменов детей медработников и погибших из-за коронавируса.

До этого Минобрнауки РФ порекомендовало высшим учебным заведениям страны снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей. Указанным категориям лиц при необходимости рекомендовали выдавать рассрочку на обучение.

