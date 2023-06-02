В Госдуму внесли проект о расширении перечня военных, которые могут получить жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект закона о расширении перечня военных, которые могут получить жилье, внесли в Госдуму. С такой инициативой выступили члены фракции ЛДПР. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Авторы проекта объясняют, что такая социальная гарантия действует только в отношении военных с определенной общей продолжительностью службы. В настоящее время порядок предоставления военным жилья регулируется законом "О статусе военнослужащих". Парламентарии предлагают внести в него изменения, чтобы на жилье могли рассчитывать россияне, которые в определенный период службы по контракту в ВС РФ являлись гражданами других государств.

"Законопроект предусматривает внесение изменений, в соответствии с которыми при определении продолжительности военной службы, в том числе для приобретения права на получение социальных гарантий в жилищной сфере, учитывается период, когда это лицо до приобретения гражданства РФ имело гражданство другого государства", – говорится в документе.

В свою очередь, зампред ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание, что проект поддержали депутаты от других фракций и кабмин РФ. Он выразил надежду на то, что идея будет одобрена Госдумой.

Ранее стало известно, что военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получат право пройти бесплатное переобучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Аналогичную возможность получат члены семей погибших участников спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, член Совета Федерации Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект, согласно которому участникам спецоперации и членам их семей может быть предоставлено преимущественное право при трудоустройстве на государственные и муниципальные мероприятия.



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