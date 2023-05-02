Участники СВО смогут пройти программу бесплатного переобучения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Граждане, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Отмечается, что соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Действие программы будет распространяться и на членов семьи граждан, принимавших участие в СВО, но погибших в ходе выполнения задач.

Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет организуют для россиян прохождение обучения, а затраты на него будут возмещены при помощи грантов, указано в документе. Все желающие могут оформить заявку на портале "Работа России".

Работодатель, который наймет переобученного гражданина, может рассчитывать на получение субсидии в размере трех минимальных оплат труда, которые будут увеличены на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умножены на количество трудоустроенных.

Первая выплата субсидии поступит через месяц после трудоустройства сотрудника, вторая выплата придет через три месяца, а третья поступит через полгода, указано в сообщении.

Для участия в программе работодатель также должен воспользоваться порталом "Работа России", через который ему необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого необходимо направить заявление в Социальный фонд.

Получить возможность на прохождение переобучения или получить дополнительное образование могут безработные россияне, сотрудники, которые находятся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми и беженцы с Украины.

Отмечается, что вопрос о переобучении граждан, принимавших участие в СВО, обсуждался в ходе встречи Мишустина с депутатами Госдумы после ежегодного отчета правительства в нижней палате парламента.

Ранее Владимир Путин заявлял, что российские парламентарии должны проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. По его словам, главные вопросы парламентской повестки текущего и прошлого годов были связаны с СВО, среди них – поддержка оборонной промышленности, а также социальная и правовая защиты военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.



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