РФ продолжит системную работу по реализации соцгарантий участникам спецоперации – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системная работа по реализации социальных гарантий участникам спецоперации РФ на Украине будет продолжена, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями. В соответствии с решением президента РФ создан государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Такая системная работа будет продолжена", – передает ТАСС его слова.

Министр сделал акцент на том, что военнослужащие, находясь в зоне боевых действий, должны знать, что государство позаботится об их близких.

Ранее стало известно, что военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получат право пройти бесплатное переобучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Аналогичную возможность получат члены семей погибших участников спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, член Совета Федерации Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект, согласно которому участникам спецоперации и членам их семей может быть предоставлено преимущественное право при трудоустройстве на государственные и муниципальные мероприятия.

