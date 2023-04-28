Парламент должен проработать новые меры по поддержке участников СВО и их семей – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские парламентарии должны проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей, заявил Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Пока сделано не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и их нужно проработать", – приводит ТАСС слова Путина.

По словам российского лидера, главные вопросы парламентской повестки текущего и прошлого годов были связаны с СВО. Среди них – поддержка оборонной промышленности, а также социальная и правовая защиты военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

Президент России оценил работу парламента и поблагодарил законодателей за оперативность в принятии инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о разработке единого стандарта поддержки участников СВО и их семей. Рабочая группа по вопросам СВО уже разработала соответствующее предложение. По словам Турчака, в единый стандарт могут войти уже существующие наработки.

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