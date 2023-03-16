Путин поручил обеспечить участникам СВО не менее 14 суток отпуска раз в полгода

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин поручил до 15 апреля предоставить участникам спецоперации на Украине не менее 14 суток отпуска раз в полгода. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно информации, поручение было дано по результатам реализации послания главы государства Федеральному собранию 21 февраля этого года.

"Минобороны РФ, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в СВО, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", – подчеркивается в документе.

Срок выполнения поручения обозначен до 15 апреля текущего года.

До этого президент России поручил установить для военнослужащих двухнедельный отпуск раз в полгода. По словам Путина, участие в спецоперации связано с огромными нагрузками. В связи с этим, считает он, для всех участников СВО следует узаконить отпуск.

Ранее Минобороны РФ утвердило право бесплатного проезда для добровольцев. Ведомство уточнило, что бесплатный проезд будет предоставляться в процессе следования к месту нахождения добровольцев, а также к месту лечения, реабилитации или медосвидетельствования и обратно. Льготы на проезд будут отличаться в зависимости от званий и стажа.

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