В ГД предложили создать центр психологической помощи участникам СВО

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В Москве предложили создать центр психологической помощи участникам российской спецоперации на Украине. С такой инициативой выступил зампредседателя Госдумы Борис Чернышов, пишет ТАСС.

Соответствующее обращение он направил в адрес замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой. Как отметил парламентарий, у военнослужащих, которые побывали в зоне боевых действий, могут возникнуть определенные психологические проблемы.

"Предлагается создать в Москве ресурсный центр психологической помощи участникам СВО и их семьям, который как в очном, так и в дистанционном формате сможет помогать в решении психологических проблем", – говорится в материале.

Такой центр предлагается открыть именно на территории столицы, поскольку здесь достаточно специалистов нужной квалификации. Есть психологи, которые специализируются конкретно на решении данной проблемы.

Кроме того, Чернышов также обратил внимание на то, что молодых специалистов готовят также на факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, в институтах РАН и на базе других вузов.

Если практика оказания психологической помощи участникам СВО окажется успешной, ее можно будет распространить и в российских регионах, считает Чернышов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала организовать для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, такую же социальную поддержку, как у военнослужащих. По ее мнению, добровольцы должны иметь такой же соцпакет, как и все участники спецоперации.

До этого Владимир Путин поручил обеспечить необходимую поддержку раненным в ходе спецоперации бойцам. По мнению главы государства, помощь должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.

Путин сделал акцент на том, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

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