Путин подчеркнул важность поддержки участников спецоперации со стороны государства

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поднял вопрос о важности поддержки участников спецоперации на Украине со стороны государства. Тема была затронута в рамках встречи президента РФ с главой Республики Башкирии Радием Хабировым.

"Конечно, когда человек находится в условиях, когда жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека", – приводит ТАСС его слова.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала организовать для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, такую же социальную поддержку, как у военнослужащих. По ее мнению, добровольцы должны иметь такой же соцпакет, как и все участники спецоперации.

До этого российский лидер поручил обеспечить необходимую поддержку раненным в ходе спецоперации бойцам. По мнению главы государства, помощь должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.

Путин сделал акцент на том, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

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