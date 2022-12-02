Путин поручил обеспечить раненых военных всем необходимым для восстановления

Фото: Минобороны РФ

Помощь раненным в ходе спецоперации на Украине солдатам и офицерам должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней, заявил Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

"Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления", – сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

"Теперь наша задача выполнить свой долг перед ними", – подчеркнул российский лидер.

Также глава государства поддержал идею создать центры реабилитации для раненых военных.

Ранее Путин подписал законопроект, согласно которому добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий.

До этого закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев приняла Госдума РФ. Отмечалось, что лица, получившие инвалидность в ходе СВО, будут иметь право на получение социальной помощи по закону "О ветеранах".

Позже соответствующий закон одобрил Совфед РФ. Решение было принято сенаторами 16 ноября.

Помимо этого, в ГД предложили установить досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий. В случае принятия инициативы мужчины, являющиеся ветеранами боевых действий, смогут выйти на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет.



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