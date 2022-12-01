Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский танкист чудом спасся из горящего танка и вскоре вернулся на поле боя, рассказал его командир, полковник Вооруженных сил РФ Иван Шиц.

По словам офицера, после того, как танк был подбит ВСУ, механика-водителя не удалось эвакуировать, поэтому все решили, что он погиб. Однако через сутки танкист вернулся на российские позиции.

Военный рассказал, что в горящей машине несколько раз терял сознание из-за дыма. Когда удалось выбраться, украинские боевики начали стрелять по нему гранатами.

"Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. <...> Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений", – рассказал Шиц в интервью RT.

Ранее майор ВДВ Денис Черняков рассказал, что в начале специальной военной операции на Украине российские десантники продолжали выполнять боевые задачи, несмотря на ранения.

Это произошло, когда пункт управления ВС РФ подвергся артиллерийскому обстрелу. Личный состав получал как осколочные, так и огнестрельные ранения, но продолжил уничтожать противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении – Минобороны

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