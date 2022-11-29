Десантники РФ даже ранеными продолжали выполнять задачи в начале СВО – майор ВДВ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские десантники, несмотря на ранения, продолжали выполнять задачи во время одного из эпизодов в начале специальной военной операции на Украине, рассказал майор ВДВ Денис Черняков.

"Наш пункт управления подвергся артиллерийскому обстрелу. Велась корректировка артиллерии, и мы продолжили уничтожать противника. Личный состав получал как осколочные, так и огнестрельные ранения, сразу же оказывалась первая медицинская помощь", – приводит его слова РИА Новости.

Черняков рассказал, что эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу.

Майор также сообщил, что в одной из первых задач спецоперации по захвату и удержанию одного из стратегических объектов он и его товарищ с позывным "Альянс" захватили трофейный автомобиль противника и самостоятельно осуществляли на нем подвоз боекомплекта, а также эвакуацию раненых.

"Все это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии", – заключил Черняков.

Ранее сообщалось, что российские десантники использовали против ВСУ огнеметные системы "Солнцепек". Их работали подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВДВ РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские десантники использовали огнеметные системы "Солнцепек" против ВСУ

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