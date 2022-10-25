Российские десантники использовали огнеметные системы "Солнцепек" против ВСУ

По укрепленному району ВСУ российские десантники ударили из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Работали подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВДВ России.

Особенность огнеметной системы "Солнцепек" в том, что от ее залпа невозможно укрыться, так как при попадании плавится броня. После попадания снаряда в цель термобарическая смесь из него рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением при температуре в три тысячи градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.