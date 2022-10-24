Фото: Минобороны РФ

Группу украинских диверсантов захватили в Херсонской области. Об этом сообщил замруководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что в районе реки Ингулец удалось сорвать попытку прорыва линии обороны. По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы РФ держат на контроле ситуацию.

Ранее Стремоусов заявил, что ВС России в скором времени смогут освободить еще три региона, которые находятся под контролем ВС Украины. Среди них – Николаевская, Одесская и Днепропетровская области.

До этого жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра. Там горожан встречал транспорт, который вывез их в более безопасные российские регионы. Позже ВСУ стали наступать в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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