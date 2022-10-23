В администрации Херсонской области заявили о скором освобождении трех украинских регионов

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в скором времени смогут освободить еще три региона, которые находятся под контролем ВС Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", – рассказал он.

Ранее Стремоусов заявил, что атаки ВСУ на херсонском направлении отражены, обстановка на территории стала стабильной. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ постоянно справляются с украинскими атаками.

Жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра 19 октября. Там горожан встречал транспорт, который вывез их в более безопасные российские регионы. Позже ВСУ стали наступать в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

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