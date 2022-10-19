Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра и в регионы РФ

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Жителей Херсона начали вывозить из городского Речного порта на левый берег Днепра и в другие регионы России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала жителей перевозят на судах речного флота, а после на автобусах.

Глава регионального исполнительного комитета ОНФ Евгений Мельников рассказал, что некоторые жители эвакуируются в Алешки Херсонской области или Голую Пристань Скадовского района Херсонской области.

"Там, на левом берегу (Днепра), людей ожидают автобусы, рассчитанные на тысячу человек, где в дальнейшем будет происходить распределение на Крым, Ростов, Краснодарский край, Ставропольский край", – пояснил Мельников.

Он отметил, что власти призвали жителей на время уехать из города.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти планируют перевезти на левый берег Днепра около 50–60 тысяч жителей правого берега. По его словам, это займет около недели.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Жителей Херсона перевозят на другой берег Днепра

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