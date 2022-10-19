Жителей Херсона начали уведомлять о необходимости покинуть регион через СМС

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Из-за угрозы атаки со стороны ВСУ на жилые кварталы администрация Херсонской области создала СМС-рассылку для горожан, в которой попросила уехать.

"Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от Речпорта на левый берег", – цитирует сообщение из рассылки РИА Новости.

В оповещении также указали номер телефона для связи 8 (800) 301-99-99. Сообщения о необходимости покинуть Херсон поступили абонентам еще рано утром.

Ранее сообщалось, что наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время. По словам губернатора области Кирилла Стремоусова, нельзя исключать атаку на правобережную часть региона.

Он подчеркнул, что мирному населению следует по возможности покинуть область предстоящих боевых действий. Позже Стремоусов рассказал, что ВСУ стянули наемников и военную технику к линии фронта в Херсоне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Масштабное наступление ВСУ на Херсон может начаться в ближайшие дни

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