ВС РФ отразили удары ВСУ на херсонском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Удары ВСУ на херсонском направлении отражены, обстановка стабилизировалась. Информацией об этом поделился заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

По его словам, на вечер 23 октября в херсонском направлении все наладилось. Стремоусов добавил, что Вооруженные силы России на регулярной основе справляются с атаками ВСУ.

19 октября жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра. На другом берегу горожан встречают автобусы, которые вывозят в более безопасные российские регионы. Позже ВСУ стали наступать в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

Кроме того, сообщалось, что для переправки жителей Херсона на левый берег Днепра организовали дополнительный речной транспорт. В администрации области рассказали, что решение приняли из-за возросшего потока жителей, желающих выехать из города.

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