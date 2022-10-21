Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Порядка 10 тысяч россиян, призванных на службу в рамках мобилизации по ошибке, вернулись домой к настоящему времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

"На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам", – сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приемная нижней палаты парламента будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения об ошибках при частичной мобилизации в РФ. Он подчеркнул, что соответствующие мероприятия должны пройти в полном соответствии с федеральными законами и указами президента страны.

Позже Володин сообщил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей в связи с отменой решений об их мобилизации. Вопрос обсуждался с Минобороны РФ, в итоге решение было принято единогласно, пояснил он.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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