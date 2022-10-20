Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника, происшествие случилось в Инженерной школе № 1581. В целях безопасности из здания эвакуировали 481 ученика и 31 преподавателя. В результате никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Керчи эвакуировали все суды, колледжи, школы и детсады после сообщений о "минировании". Руководитель городской администрации Святослав Брусаков рассказал, что эвакуация проводилась согласно регламенту.

До этого неизвестные "заминировали" столичные школы. Отмечалось, что сообщения об угрозах взрыва поступили с территории Украины. В результате проверок ни одно подобное сообщение не подтвердилось.



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