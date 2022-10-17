09:32Происшествия
Неизвестные сообщили о "минировании" всех судов и учебных учреждений Керчи
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во всех судах, колледжах, школах и детских садах Керчи организована эвакуация после сообщений о "минировании", заявил руководитель городской администрации Святослав Брусаков. Об этом сообщает ТАСС.
"Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о "минировании". Проводится эвакуация согласно регламентам", – сказал он.
11 октября неизвестные "заминировали" столичные школы. Отмечалось, что сообщения об угрозах взрыва поступили с территории Украины. В результате проверок ни одно подобное сообщение не подтвердилось.
Образовательные учреждения продолжили работать в обычном режиме.
Кроме того, эвакуацию объявили в зданиях МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Людей, которые находились в здании в тот момент, призвали покинуть помещение. Им также были выданы газодымозащитные комплекты.
Причины эвакуации не сообщались. Спустя 10 минут все смогли вернуться в здание.
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