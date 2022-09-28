В Москве нетрезвый мужчина "заминировал" метро

17:02
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд арестовал жителя столицы, который в нетрезвом виде сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе взрыва в Московском метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД.
"Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене задержали 29-летнего мужчину за ложное сообщение о якобы существующей угрозе в столичном метро", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители исследовали станции и прилегающую к ним местность, однако не смогли найти взрывчатку и другие опасные предметы. После этого полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. Объяснить причины своего поступка мужчина не смог, однако сообщил, что был пьян.
"По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина заключен под стражу", – указано в материале.
Ранее посетителей ТЦ "Речной" эвакуировали после анонимного сообщения о взрыве. Отмечалось, что в общей сложности здание покинули 500 человек. Здание было обследовано специалистами.
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