В Москве нетрезвый мужчина "заминировал" метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд арестовал жителя столицы, который в нетрезвом виде сообщил правоохранителям о якобы существующей угрозе взрыва в Московском метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене задержали 29-летнего мужчину за ложное сообщение о якобы существующей угрозе в столичном метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители исследовали станции и прилегающую к ним местность, однако не смогли найти взрывчатку и другие опасные предметы. После этого полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. Объяснить причины своего поступка мужчина не смог, однако сообщил, что был пьян.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина заключен под стражу", – указано в материале.

Ранее посетителей ТЦ "Речной" эвакуировали после анонимного сообщения о взрыве. Отмечалось, что в общей сложности здание покинули 500 человек. Здание было обследовано специалистами.



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