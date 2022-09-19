Посетителей ТЦ "Речной" эвакуировали после анонимного сообщения о взрыве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из торгового центра "Речной" на севере Москвы из-за анонимного сообщения о минировании эвакуированы 500 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Речной". Эвакуированы 500 человек", – отметил он.

В настоящее время здание обследуется специалистами.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.

