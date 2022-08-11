ТЦ "Мега" в Химках эвакуируют из-за сообщения о минировании

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В торговом центре "Мега" в подмосковных Химках проводится эвакуация посетителей и персонала из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Поступило сообщение с угрозой минирования ТРЦ "Мега Химки", – заявил представитель служб.

Он уточнил, что в настоящее время специалисты осуществляют проверку здания.

Ранее около 500 человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за сообщения о минировании.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.