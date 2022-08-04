Третьяковская галерея приостановила работу до 19:00 из-за "минирования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг, 4 августа, здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу не будут работать до 19:00 в связи с анонимной угрозой минирования. Об этом сообщает РИА Новости.

"На время проверки эвакуировали около 500 человек. В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 19:00 4 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дома 10 и 12, в здании Новой Третьяковки по адресу Крымский Вал, дом 10", – сообщили агентству в музее.

Анонимные угрозы о "минировании" поступают в Третьяковскую галерею второй раз за три дня. Так, 2 августа неизвестный сообщил об угрозе взрыва. В связи с этим в корпусах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке провели срочную эвакуацию.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.

