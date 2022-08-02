Около тысячи человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В корпусах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке провели срочную эвакуацию из-за сообщения о минировании. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, домах № 10 и 12. Из двух корпусов эвакуировали около тысячи человек", – сообщили правоохранители.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, ведется проверка.

Ранее московские суды эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. В сообщении говорилось о "минировании" районных судов города и Московского городского суда. При этом никаких требований не приводилось.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.

