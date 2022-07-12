Людей из нескольких ТЦ в Москве эвакуировали из-за угроз "минирования" – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Людей из нескольких столичных торговых центров пришлось оперативно эвакуировать после поступивших угроз минирования зданий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестных о том, что в нескольких торговых центрах заложены взрывные устройства. Среди них ТЦ "Речной" на Фестивальной улице", – рассказал собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. В их число вошли образовательные учреждения, отели, ТЦ и другие объекты.

В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства. Полиция организовала проверку по данному факту.

