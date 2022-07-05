В Москве "заминировали" более 600 зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник, 4 июля, неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем анонимные сообщения с угрозами взрыва получили 623 объекта в центре Москвы, в том числе образовательные учреждения, отели, ТЦ и другие объекты", – сказал он.

По словам собеседника агентства, в результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства. Полиция организовала проверку по данному факту.

Ранее анонимное сообщение о "минировании"поступило в торговый центр "Речной" на Фестивальной улице в Москве. Из здания эвакуировали 600 человек.

Кроме того, анонимные сообщения о "минировании" поступали в торговый центр 22 и 24 июня. На место также выезжали специалисты. Сотрудники и посетители ТЦ были эвакуированы.

