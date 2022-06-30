Около 600 человек эвакуировали из ТЦ "Речной" из-за сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Анонимное сообщение о "минировании" поступило в торговый центр "Речной" на Фестивальной улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В целях безопасности эвакуированы 600 человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают кинологи.

Анонимные сообщения о "минировании" уже ранее поступали в торговый центр 22 и 24 июня. На место также выезжали специалисты, сотрудники и посетители были эвакуированы.

