Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в СИЗО "Водник" в Москве – СМИ

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Неизвестные сообщили о "минировании" следственного изолятора № 5 "Водник" на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в СИЗО № 5 на Выборгской улице", – заявил он.

Более подробной информации в экстренных службах не привели.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" ряда зданий в центре Москвы с требованием освободить приговоренных в ДНР к смертной казни наемников из Великобритании. Уточнялось, что сообщения поступили в несколько отделов полиции в центре Москвы.