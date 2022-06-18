Несколько зданий в центре Москвы получили сообщения о "минировании" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные сообщили о "минировании" ряда зданий в центре Москвы с требованием освободить приговоренных в ДНР к смертной казни наемников из Великобритании, пишет газета "Известия" со ссылкой на информированный источник.

"Примечательны не только требования, которыми сопровождались угрозы, но и сам способ, которым были доставлены сообщения. В посланиях указывалось, что во избежание взрывов нужно освободить приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников", – отметил собеседник.

Уточняется, что сообщения поступили в несколько отделов полиции в центре Москвы, в них говорилось о минировании свыше полутора десятка зданий на Мясницкой, Большая Переяславская улицах, Шаболовке и других. Злоумышленники взамен на освобождение британских наемников обещали раскрыть местонахождение бомб и объяснить, как их обезвредить. При неисполнении условий анонимы угрожали взорвать все взрывные устройства в течение 3 часов.

Все объекты были проверены, никаких взрывных устройств обнаружено не было. По информации издания, в инциденте задействованы зарубежные спецслужбы.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор к смертной казни британских наемников в ДНР наглядным примером для воющих на стороне украинских нацистов.

