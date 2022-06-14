Неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех больницах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все лечебные учреждения Москвы получили сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

По данным источника, эвакуация в учреждениях не проводится. При этом специалисты проводят выборочные проверки в больницах.

Ранее сообщалось, что возле входа на станцию метро "Парк Победы" обнаружили похожий на взрывное устройство предмет. Территорию вокруг предмета оцепили, на месте работали кинологи. Позже оказалось, что похожий на взрывное устройство предмет был муляжом.

