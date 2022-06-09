Похожий на взрывное устройство предмет у метро "Парк Победы" оказался муляжом

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Предмет у станции метро "Парк Победы", похожий на взрывное устройство, оказался муляжом гранаты. Об этом сообщает ТАСС.

"Проверка обнаруженного предмета завершена, им оказался муляж гранаты. Опасности для окружающих он не представляет", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

В Дептрансе сообщили, что в настоящий момент станция "Парк Победы" Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро работает в штатном режиме и безопасна для пассажиров.

Ранее сообщалось, что рядом со входом на станцию "Парк Победы" в Москве был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Для выяснения обстоятельств инцидента территория была оцеплена.